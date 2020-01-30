Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması: Acil bir şekilde forvet bakıyoruz - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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: Acil bir şekilde forvet bakıyoruz

Rıza Çalımbay: Acil bir şekilde forvet bakıyoruz

lideri da teknik direktör yaptığı açıklamada, Yatabare'nin sakatlandığını ve acil bir şekilde forvet transferi gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

da teknik direktör , takıma bir forvet oyuncusu katmak istediklerini dile getirdi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Şu ana kadar 3 futbolcu aldık. Yatabare, Rizespor maçında sakatlandı. 4 hafta olmayacak. Acil şekilde bir forvet bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

lideri Demir Grup Sivasspor, ara transferin son günlerinde hareketli saatler geçiriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak 27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Samba Camara'yı renklerine bağlamıştı.

Sivasspor'da Kone ve Fernando'nun da en az 4 hafta sahalarda olmayacağı açıklanmıştı.

  1. 30.01.2020
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