Rıza Çalımbay: Acil bir şekilde forvet bakıyoruz

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, takıma bir forvet oyuncusu katmak istediklerini dile getirdi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Şu ana kadar 3 futbolcu aldık. Yatabare, Rizespor maçında sakatlandı. 4 hafta olmayacak. Acil şekilde bir forvet bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, ara transferin son günlerinde hareketli saatler geçiriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak 27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Samba Camara'yı renklerine bağlamıştı.

Sivasspor'da Kone ve Fernando'nun da en az 4 hafta sahalarda olmayacağı açıklanmıştı.