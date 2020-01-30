Rıza Çalımbay: Acil bir şekilde forvet bakıyoruz
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, Yatabare'nin sakatlandığını ve acil bir şekilde forvet transferi gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, takıma bir forvet oyuncusu katmak istediklerini dile getirdi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Şu ana kadar 3 futbolcu aldık. Yatabare, Rizespor maçında sakatlandı. 4 hafta olmayacak. Acil şekilde bir forvet bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, ara transferin son günlerinde hareketli saatler geçiriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak 27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Samba Camara'yı renklerine bağlamıştı.
Sivasspor'da Kone ve Fernando'nun da en az 4 hafta sahalarda olmayacağı açıklanmıştı.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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