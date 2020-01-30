Sivasspor Fransız stoper Samba Camara'yı transfer etti
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, ara transferin son günlerinde hareketli saatler geçiriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 27 yaşındaki Fransız futbolcu Samba Camara'yı renklerine bağladı. Deneyimli futbolcunun bonservisi ABD ekiplerinden Revolution'da bulunuyordu.
Ocak ayı transfer dönemi çalışmalarını sürdüren lig lideri Demir Grup Sivasspor, üçüncü transferini gerçekleştirdi.
Sezonun ilk yarısında Fransız ekibi AC Le Havre'da forma giyen Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar'ın da yer aldığı törenle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sivasspor, daha önce de ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin ve Claudemir'i renklerine bağlamıştı.
SAMBA CAMARA KİMDİR?
14 Kasım 1992'de Le Havre'da dünyaya gelen Samba Camara, futbola Le Havre'ın altyapısında başladı. Stoper mevkisinde forma giyen 1.990 boyundaki 27 yaşındaki sol ayaklı futbolcu, Sivasspor'la 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. Camara 1 ay önce Amerikan ekibi New England Revolution'a transfer olmuş ancak ABD vizesi alamamıştı.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 17:25
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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