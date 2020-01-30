Sivasspor Fransız stoper Samba Camara'yı transfer etti! Samba Camara kimdir? - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
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Fransız stoper 'yı etti

Sivasspor Fransız stoper Samba Camara'yı transfer etti

lideri Demir Grup , ara transferin son günlerinde hareketli saatler geçiriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 27 yaşındaki Fransız futbolcu 'yı renklerine bağladı. Deneyimli futbolcunun bonservisi ABD ekiplerinden Revolution'da bulunuyordu.

Ocak ayı dönemi çalışmalarını sürdüren lig lideri Demir Grup , üçüncü transferini gerçekleştirdi.

Sezonun ilk yarısında Fransız ekibi AC 'da forma giyen Mali asıllı Fransız stoper , Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar'ın da yer aldığı törenle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sivasspor, daha önce de ara transfer döneminde daha önce ve Claudemir'i renklerine bağlamıştı.

SAMBA CAMARA KİMDİR?

14 Kasım 1992'de Le Havre'da dünyaya gelen Samba Camara, futbola Le Havre'ın altyapısında başladı. Stoper mevkisinde forma giyen 1.990 boyundaki 27 yaşındaki sol ayaklı futbolcu, Sivasspor'la 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. Camara 1 ay önce Amerikan ekibi New England Revolution'a transfer olmuş ancak ABD vizesi alamamıştı.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 17:25
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