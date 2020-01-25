Sivas'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, transferle ilgili önemli ipuçları verdi. Orta saha ve stoper alacaklarını belirten tecrübeli hoca, iki oyuncuyla yüzde 90 anlaştıklarını söyledi. Yiğido'nun stoper Yamiq (27) ve on numara Sabiri'de (23) son aşamaya geldiği öğrenildi.
Sivas'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, transferle ilgili önemli ipuçları verdi. Orta saha ve stoper alacaklarını belirten tecrübeli hoca, iki oyuncuyla yüzde 90 anlaştıklarını söyledi. Yiğido'nun stoper Yamiq (27) ve on numara Sabiri'de (23) son aşamaya geldiği öğrenildi.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Yiğido’da iki transfer yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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