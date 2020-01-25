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25 Ocak 2020, Cumartesi
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’da iki yolda

Yiğido’da iki transfer yolda

'ta , transferle ilgili önemli ipuçları verdi. Orta saha ve stoper alacaklarını belirten tecrübeli hoca, iki oyuncuyla yüzde 90 anlaştıklarını söyledi. 'nun stoper Yamiq (27) ve on numara Sabiri'de (23) son aşamaya geldiği öğrenildi.

'ta , transferle ilgili önemli ipuçları verdi. Orta saha ve stoper alacaklarını belirten tecrübeli hoca, iki oyuncuyla yüzde 90 anlaştıklarını söyledi. 'nun stoper Yamiq (27) ve on numara Sabiri'de (23) son aşamaya geldiği öğrenildi.

  1. 25.1.2020
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