Sabaha kadar idmandayız!
Sivasspor'un Beşiktaş'ı yendiği maçın ardından yöresel şivesiyle ve 'Sabaha kadar buradayız' sözleriyle kutlayan Ahmet Yaşin, takımla bir araya geldi. İnternette fenomen olan simitçi Yaşin'in idman ziyaretinde renkli görüntüler ortaya çıktı.
Sivasspor'un Beşiktaş'ı yendiği maçın ardından yöresel şivesiyle ve 'Sabaha kadar buradayız' sözleriyle kutlayan Ahmet Yaşin, takımla bir araya geldi. İnternette fenomen olan simitçi Yaşin'in idman ziyaretinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, Yaşin'e büyük ilgi gösterirken; o da 'Sabaha kadar buradayız' ifadesini tekrarlamayı ihmal etmedi.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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