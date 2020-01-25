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25 Ocak 2020, Cumartesi
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kadar idmandayız!

Sabaha kadar idmandayız!

'un 'ı yendiği maçın ardından yöresel şivesiyle ve ' kadar buradayız' sözleriyle kutlayan Ahmet Yaşin, takımla bir araya geldi. fenomen olan simitçi Yaşin'in idman ziyaretinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

'un 'ı yendiği maçın ardından yöresel şivesiyle ve ' kadar buradayız' sözleriyle kutlayan Ahmet Yaşin, takımla bir araya geldi. fenomen olan simitçi Yaşin'in idman ziyaretinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, Yaşin'e büyük ilgi gösterirken; o da 'Sabaha kadar buradayız' ifadesini tekrarlamayı ihmal etmedi.

  1. 25.1.2020
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