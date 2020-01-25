Sabaha kadar idmandayız!

Sivasspor'un Beşiktaş'ı yendiği maçın ardından yöresel şivesiyle ve 'Sabaha kadar buradayız' sözleriyle kutlayan Ahmet Yaşin, takımla bir araya geldi. İnternette fenomen olan simitçi Yaşin'in idman ziyaretinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, Yaşin'e büyük ilgi gösterirken; o da 'Sabaha kadar buradayız' ifadesini tekrarlamayı ihmal etmedi.