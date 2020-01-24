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24 Ocak 2020, Cuma
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Stopere Yamiq

Stopere Yamiq

calışmalarını surduren lider , aradığı stoperi 'da buldu. Kırmızı-beyazlıların, Genoa'da oynayan Jawad el Yamiq ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Yiğidoların, 27 yaşındaki Faslı savunmacıyla el sıkıştığı, aradaki ufak puruzleri giderdikten sonra imzaların atılacağı oğrenildi. 13 kez milli formayı giyen tecrubeli stoper, bu sezon 4 macta oynadı. Gecen sezon Serie B'de kiralık oynadığı Perugia'da 23 macta 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

SABIRI IÇIN PAZARLIK SÜRÜYOR
Rıza Calımbay'ın bir programın canlı yayınında, cep telefonu vasıtasıyla goruşmesi yaptığı Abdelhamid Sabiri konusunda ise pazarlıkların kıran kırana surduğu oğrenildi. Bundesliga'da Paderborn'da oynayan 23 yaşındaki Fas asıllı Alman 10 numara, bu sezon forma giydiği 12 macta, 2 gol kaydetti. Sezon başında ekibi Huddersfield'dan transfer edilen genc maestronun kontratı 2021'de bitiyor. Bu transferin birkac gune netleşeceği belirtildi.

  1. 24.1.2020
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