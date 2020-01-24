Yiğidolar çeyrek yaptı

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı bir performans çiziyor. Son 16 turu ilk maçında Btc- Turk Yeni Malatyaspor'u 4-0 yenen Yiğidolar, A Spor'dan yayınlanan rövanşa da hızlı başladı. Henüz 2. dakikada Mert Hakan Yandaş, muhteşem bir golle takımını öne geçirdi: 0-1

SON NEFESTE

İkinci yarıda takımlar kontrollü başladı. 80'de sol kanattan Adebe'nin çevirdiği topa Appindangoye müdahale etti. Top önüne düşen Gökhan Töre gelişine sert vurdu: 1-1. 3 dakika uzatma verilen maçın son anlarında ev sahibi serbest vuruş kullandı. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Issam Chebake galibiyeti getirdi: 2-1. Yeni Malatya 4 maç aradan sonra galibiyet gördü.