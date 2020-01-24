Çiftçi ve Kvrzic’e 2 maç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Çiftçi ve Kvrzic’e 2 maç

Çiftçi ve Kvrzic’e 2 maç

Çiftçi ve Kvrzic’e 2 maç

PFDK kararları acıklandı. Disiplin Kurulu, macında kırmızı goren Sivas'ın savunmacısı Uğur Ciftci'ye 2 mac ceza verdi. Alanya macında kırmızı goren 'e de 2 mac ceza cıktı.

PFDK kararları acıklandı. Disiplin Kurulu, macında kırmızı goren Sivas'ın savunmacısı Uğur Ciftci'ye 2 mac ceza verdi. Alanya macında kırmızı goren 'e de 2 mac ceza cıktı.

  1. 24.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çiftçi ve Kvrzic’e 2 maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN