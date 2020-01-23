Bizim evimiz tesisler
Lider Sivasspor'un genç yıldızı Mert Hakan Yandaş "Evde zaman geçirmek yerine gelip tesiste zaman geçirmeyi tercih ediyoruz." şeklinde konuştu.
Lider Sivas'ın başarısının altında yatan gerçeği, takımın parlayan yıldızlarından Mert Hakan anlattı. Genç orta saha, "Evde zaman geçirmek yerine gelip tesiste zaman geçirmeyi tercih ediyoruz. Ligde gülüp eğlenmeye iyice alıştık. Burada bulunduğum için gerçekten mutlu ve gururluyum" dedi.
BURASI SİVAS BURADAN ÇIKIŞ YOK
Sivassporlu futbolcular, Sivas'taki soğuk havaya adapte olurken, bunu lehlerine kullandıklarının altını çizdi. Fildişili golcü Kone, "Soğuklar bizim için avantaj" derken, takımın yeni transferi Yasin Öztekin, "Burası Sivas, buradan çıkış yok" ifadelerini kullandı.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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