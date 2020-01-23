Bizim evimiz tesisler

Lider Sivas'ın başarısının altında yatan gerçeği, takımın parlayan yıldızlarından Mert Hakan anlattı. Genç orta saha, "Evde zaman geçirmek yerine gelip tesiste zaman geçirmeyi tercih ediyoruz. Ligde gülüp eğlenmeye iyice alıştık. Burada bulunduğum için gerçekten mutlu ve gururluyum" dedi.

BURASI SİVAS BURADAN ÇIKIŞ YOK

Sivassporlu futbolcular, Sivas'taki soğuk havaya adapte olurken, bunu lehlerine kullandıklarının altını çizdi. Fildişili golcü Kone, "Soğuklar bizim için avantaj" derken, takımın yeni transferi Yasin Öztekin, "Burası Sivas, buradan çıkış yok" ifadelerini kullandı.