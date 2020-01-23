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23 Ocak 2020, Perşembe
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Bizim evimiz tesisler

Bizim evimiz tesisler

Lider Sivasspor'un genç yıldızı Yandaş "Evde zaman geçirmek yerine gelip tesiste zaman geçirmeyi tercih ediyoruz." şeklinde konuştu.

Lider Sivas'ın başarısının altında yatan gerçeği, takımın parlayan yıldızlarından anlattı. Genç orta saha, "Evde zaman geçirmek yerine gelip tesiste zaman geçirmeyi tercih ediyoruz. Ligde gülüp eğlenmeye iyice alıştık. Burada bulunduğum için gerçekten mutlu ve gururluyum" dedi.

BURASI SİVAS BURADAN ÇIKIŞ YOK
Sivassporlu futbolcular, Sivas'taki soğuk havaya adapte olurken, bunu lehlerine kullandıklarının altını çizdi. Fildişili golcü Kone, "Soğuklar bizim için avantaj" derken, takımın yeni transferi , "Burası Sivas, buradan çıkış yok" ifadelerini kullandı.

  1. 23.1.2020
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