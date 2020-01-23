Mert Hakan Yandaş'tan jeneriklik gol!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Lider Sivasspor, ilk turda 4-0 mağlup ettiği rakibi Yeni Malatyaspor ile ikinci tur mücadelesinde karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk golü transfer döneminin gözde ismi Mert Hakan Yandaş'tan geldi. İşte yıldız oyuncunun şık golü.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Dortmund'dan Haaland sonrası bir de Fenerbahçe bombası!
- 4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...
- Beşiktaş'a golcü müjdesi! "İmzalar yakın zamanda atılabilir"
- Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Brezilyalı yıldız!
- Terim'den şaşırtan karar! İşte Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i
- Fenerbahçe'den limit operasyonu! İşte ilk yolcu
- Galatasaray çark etti! Diagne sürprizi...
- Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.