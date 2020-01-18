Lider Sivasspor Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Lider Sivasspor Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Lider Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Lider Sivasspor Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

İdman, gerçekleştirilen taktik organizasyonlarla sona erdi.

ile yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

  1. 18.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lider Sivasspor Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN