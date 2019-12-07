Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı saat kaçta? ne zaman? Muhtemel 11'ler

Çıktığı son 7 resmi maçın tamamını kazanan Sivasspor, bugün en kritik virajlardan birinde... Kırmızı-Beyazlılar, Sergen Yalçın yönetimindeki Malatyaspor'a konuk olacak. Müthiş maç 15.00'te başlayacak..

İki taraf da tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Ligde 5, Türkiye Kupası'nda son 2 maçını kazanan Yiğidolar, çok formda. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın en büyük sıkıntısı Yatabare'nin cezalı olması.

Onun yokluğunda Kone'nin 11'de olması bekleniyor. Malatyaspor ise tam kadro. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da cezası sona erdi. Başarılı hoca uzun bir aradan sonra bugün kulübedeki yerini alacak.

Yeni Malatyaspor - Sivasspor Muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Mina, Sakıb, Robin, Acquah, Fofana (G.Töre), Bifouma, Jahovic, Guilherme

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Hakan Arslan, Fatih, Emre Kılınç, Mert Hakan, Fernando, Kone

SİVASSPOR'UN MALATYA'DA ŞANSI TUTMUYOR

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Sivasspor'u konuk ettiği iki maçta da rakibine mağlup olmadı (1G 1B). Geçen sezon bu statta 4-4 biten maç, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig tarihinde oynadığı en gollü karşılaşmaydı.

Yeni Malatyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor (1B 1M), bu iki galibiyeti de evinde aldı.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanan Sivasspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

İç sahada oynadığı son iki karşılaşmada da kalesini gole kapatan Yeni Malatyaspor'un, Süper Lig tarihinde üç maçlık serisi bulunmuyor.

Süper Lig'in ilk 13 haftasında en fazla gol atan iki takım olan Yeni Malatyaspor (28) ve Sivasspor (26), bu gollerin %41'ini maçların son 15 dakikalarında buldu (12-10).



Süper Lig'de Sivasspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktığı iki maçta üç gol atan Adis Jahovic, Türkiye kariyerindeki ilk hat-trick'i kırmızı beyazlı ekibe karşı yapmıştı (Eylül 2017).



Geçen hafta Gençlerbirliği filelerine iki gol gönderen Robin Yalçın, daha önce çıktığı 14 karşılaşmada bir kez gol sevinci yaşamıştı.

Sivasspor forması giydiği son iki maçta da birer asist yapan Mert Hakan Yandaş, daha önce Süper Lig kariyerinde çıktığı 42 karşılaşmada bir gol pası verebilmişti.



Bu sezon Süper Lig'de Türk oyuncuları en fazla gol atan iki takımdan biri olan Sivasspor'un (11; Beşiktaş ile birlikte), son 17 golünün 16'sında Türk oyuncuların doğrudan katkısı var (11 gol & 5 asist).



Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Sergen Yalçın ile karşılaştığı üç Süper Lig maçını da 2-1'lik skorlarla kazandı.