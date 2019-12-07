Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı saat kaçta? ne zaman? Muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 13. haftasında lider Sivasspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor... Oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Anadolu ekibi, Malatya'da da kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Peki Yeni Malatyaspor Sivaspor maçı saat kaçta? Hangi gün? İşte Yeni Malatyaspor Sivasspor karşılaşmasının muhtemel 11'leri...
Çıktığı son 7 resmi maçın tamamını kazanan Sivasspor, bugün en kritik virajlardan birinde... Kırmızı-Beyazlılar, Sergen Yalçın yönetimindeki Malatyaspor'a konuk olacak. Müthiş maç 15.00'te başlayacak..
İki taraf da tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Ligde 5, Türkiye Kupası'nda son 2 maçını kazanan Yiğidolar, çok formda. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın en büyük sıkıntısı Yatabare'nin cezalı olması.
Onun yokluğunda Kone'nin 11'de olması bekleniyor. Malatyaspor ise tam kadro. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da cezası sona erdi. Başarılı hoca uzun bir aradan sonra bugün kulübedeki yerini alacak.
Yeni Malatyaspor - Sivasspor Muhtemel 11'ler:
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa, Mina, Sakıb, Robin, Acquah, Fofana (G.Töre), Bifouma, Jahovic, Guilherme
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Hakan Arslan, Fatih, Emre Kılınç, Mert Hakan, Fernando, Kone
SİVASSPOR'UN MALATYA'DA ŞANSI TUTMUYOR
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Sivasspor'u konuk ettiği iki maçta da rakibine mağlup olmadı (1G 1B). Geçen sezon bu statta 4-4 biten maç, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig tarihinde oynadığı en gollü karşılaşmaydı.
Yeni Malatyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor (1B 1M), bu iki galibiyeti de evinde aldı.
Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanan Sivasspor, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.
İç sahada oynadığı son iki karşılaşmada da kalesini gole kapatan Yeni Malatyaspor'un, Süper Lig tarihinde üç maçlık serisi bulunmuyor.
Süper Lig'in ilk 13 haftasında en fazla gol atan iki takım olan Yeni Malatyaspor (28) ve Sivasspor (26), bu gollerin %41'ini maçların son 15 dakikalarında buldu (12-10).
Süper Lig'de Sivasspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktığı iki maçta üç gol atan Adis Jahovic, Türkiye kariyerindeki ilk hat-trick'i kırmızı beyazlı ekibe karşı yapmıştı (Eylül 2017).
Geçen hafta Gençlerbirliği filelerine iki gol gönderen Robin Yalçın, daha önce çıktığı 14 karşılaşmada bir kez gol sevinci yaşamıştı.
Sivasspor forması giydiği son iki maçta da birer asist yapan Mert Hakan Yandaş, daha önce Süper Lig kariyerinde çıktığı 42 karşılaşmada bir gol pası verebilmişti.
Bu sezon Süper Lig'de Türk oyuncuları en fazla gol atan iki takımdan biri olan Sivasspor'un (11; Beşiktaş ile birlikte), son 17 golünün 16'sında Türk oyuncuların doğrudan katkısı var (11 gol & 5 asist).
Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Sergen Yalçın ile karşılaştığı üç Süper Lig maçını da 2-1'lik skorlarla kazandı.
- 07.12.2019
- Fenerbahçe'nin ilgilendiği Gabigol oynamak istediği takımı açıkladı!
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçından kareler...
- Beşiktaş'ın 18'lik yıldızı Erdoğan Kaya ile ilgili şaşırtan gerçek! İşte aldığı ücret...
- Muriç'e yakın takip! İşte izleyen dev kulüpler ve Fenerbahçe'nin kararı...
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının sineması
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı saat kaçta? ne zaman? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.