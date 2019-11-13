Sivasspor 10 yıl sonra zirvede

Süper Lig'de 11. hafta sonunda 21 puan toplayan Sivasspor'da, 2008-2009'dan sonra liderlik koltuğuna oturmanın mutluluğu yaşanıyor. Bülent Uygun yönetiminde, 2008- 2009'un 15. haftasında 31 puan ve averajla liderliğe yükselen Sivas, 16 hafta liderlik koltuğunda kalmış, daha sonra zirveyi Beşiktaş'a kaptırmıştı.