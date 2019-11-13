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13 Kasım 2019, Çarşamba
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10 yıl sonra zirvede

Sivasspor 10 yıl sonra zirvede

'de 11. hafta sonunda 21 puan toplayan 'da, 2008-2009'dan sonra liderlik koltuğuna oturmanın mutluluğu yaşanıyor. yönetiminde, 2008- 2009'un 15. haftasında 31 puan ve averajla liderliğe yükselen Sivas, 16 hafta liderlik koltuğunda kalmış, daha sonra zirveyi 'a kaptırmıştı.

'de 11. hafta sonunda 21 puan toplayan 'da, 2008-2009'dan sonra liderlik koltuğuna oturmanın mutluluğu yaşanıyor. yönetiminde, 2008- 2009'un 15. haftasında 31 puan ve averajla liderliğe yükselen Sivas, 16 hafta liderlik koltuğunda kalmış, daha sonra zirveyi 'a kaptırmıştı.

  1. 13.11.2019
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