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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Kalan 6 maç da bizim için final

Kalan 6 maç da bizim için final

lideri 'un , ilk devrenin bitimine 6 maç kala her karşılaşmaya final gözüyle baktıklarını vurguladı.

lideri 'un , ilk devrenin bitimine 6 maç kala her karşılaşmaya final gözüyle baktıklarını vurguladı. Çalımbay, "Kalan 6 maçın hepsi bizim için final maçı. Final maçlarının ilkini de ile oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 16.11.2019
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