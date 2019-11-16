Kalan 6 maç da bizim için final
Süper Lig lideri Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilk devrenin bitimine 6 maç kala her karşılaşmaya final gözüyle baktıklarını vurguladı.
Süper Lig lideri Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilk devrenin bitimine 6 maç kala her karşılaşmaya final gözüyle baktıklarını vurguladı. Çalımbay, "Kalan 6 maçın hepsi bizim için final maçı. Final maçlarının ilkini de Kayserispor ile oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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