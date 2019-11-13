Lidere penaltı yok

Süper Lig'de geride kalan 11 haftada hakemler, 42 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 35'i golle sonuçlandı. Ligde milli araya lider giren Sivasspor'un yanı sıra Alanyaspor ve Ankaragücü ise penaltı atışı kullanmadı.