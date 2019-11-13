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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Lidere penaltı yok

Lidere penaltı yok

'de geride kalan 11 haftada hakemler, 42 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 35'i golle sonuçlandı. Ligde milli araya lider giren 'un yanı sıra ve Ankaragücü ise penaltı atışı kullanmadı.

'de geride kalan 11 haftada hakemler, 42 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 35'i golle sonuçlandı. Ligde milli araya lider giren 'un yanı sıra ve Ankaragücü ise penaltı atışı kullanmadı.

  1. 13.11.2019
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