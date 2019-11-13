Lidere penaltı yok
Süper Lig'de geride kalan 11 haftada hakemler, 42 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 35'i golle sonuçlandı. Ligde milli araya lider giren Sivasspor'un yanı sıra Alanyaspor ve Ankaragücü ise penaltı atışı kullanmadı.
Süper Lig'de geride kalan 11 haftada hakemler, 42 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 35'i golle sonuçlandı. Ligde milli araya lider giren Sivasspor'un yanı sıra Alanyaspor ve Ankaragücü ise penaltı atışı kullanmadı.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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