Rıza Çalımbay: Çaykur Rizespor maçına odaklandık - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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: maçına odaklandık

Rıza Çalımbay: Çaykur Rizespor maçına odaklandık

ekiplerinden Teknik Direktörü , "Ligde aldık. Şimdi bizim için önemli olan Rizespor maçı bütün her şeyimizle şu andan itibaren oraya odaklandık. Şu anda tek düşüncemiz o maç" dedi.

'in ilk haftasında 'ı 3-0 mağlup ederek sezona üç puanla başlayan ligin ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Antrenmanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Hafif sakatlığı bulunan takımdan ayrı düz koştu yaptı.

"ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINA ODAKLANDIK"
Beşiktaş maçında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu belirten teknik direktör , "Lige iyi başlamamız gerekiyordu. O gün de gerçekten mükemmel oynadık. Sonuç iyi bir sonuç ama sonuçtan ziyade oynadığımız herkesin kapasitesinin üstüne çıkması, herkesin görevini dört dörtlük yapması ve maçın başında sonuna kadar oyun disiplininden de hiç kopmadan çok güzel bir futbol oynadık. Ligde aldık. Şimdi bizim için önemli olan Rizespor maçı bütün her şeyimizle şu andan itibaren oraya odaklandık. Şu anda tek düşüncemiz o maç" dedi.
çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Çalımbay, "Almaya çalışıyoruz. Hazırlık döneminde de az bir sayıyla başlamıştık ama yavaş yavaş transfer yaptık. 1 veya 2 transfer daha yapmaya çalışıyoruz. Olacaksa da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada tabii ki bütün her şey yönetimde onu bekliyoruz" diye konuştu.

SAMASSA ANTRENMANDA
Bugünkü antrenmana Beşiktaş maçının 45'nci dakikasında Tyler Boyd ile çarpıştıktan sonra bayılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa da katıldı. Samassa'nın Çaykur Rizespor maçında oynayabilecek durumda olduğunu aktaran Çalımbay, "Bir sorunu yok. Bugün de antrenmana çıktı. Hiçbir sıkıntı yok. Takımımızda sezon başından beri mükemmel bir hava var. Hazırlık döneminde çok az kişiyle çalıştık ama çok önemli işler yaptık, havamız mükemmeldi. Bunu da sahaya yansıttığınız zaman güzel şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

  1. 20.08.2019
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