Yepyeni Sivasspor
Geçen hafta ligde kalan Sivas, yeni sezon için iddialı. Başkan Mecnun Otyakmaz, “Yepyeni bir Sivasspor olacak” sözü verdi.
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı camiaya iddialı bir kadro müjdesi verdi. Teknik direktör konusunda yönetim kurulu toplantısından sonra karar vereceklerini söyleyen Otyakmaz, takımın bu sezon dikkat çeken isimlerinden Douglas'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Galatasaray'la anılan sağ bek Douglas'ın bonservisinin elinde olduğunu ancak yüksek maliyetler ortaya koyduğunu belirtti.
12'SİNİN KONTRATI BİTİYOR
Sivasspor'da 12 oyuncunun kontratı biterken, Başkan Otyakmaz yeni sezonda yepyeni bir Sivasspor sözü verdi. Birçok oyuncunun sözleşmesinin bitmesinden dolayı yeni transferlerin fazla olacağını belirten Mecnun Otyakmaz, "Sözleşmesi biten ve kiralık olarak takımda bulunan ve ayrılacak olan birçok oyuncumuz var. Yeni sezonda yepyeni bir Sivasspor olacak diyebilirim" açıklamasında bulundu.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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