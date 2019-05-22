Sivasspor'da Emre Kılınç'tan kötü haber
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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'da Kılınç'tan kötü haber

Sivasspor'da Emre Kılınç'tan kötü haber

'de ile yapılan maçta sakatlanan Demir Grup 'un genç oyuncusu Kılınç'ın kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştuğu bildirildi.

Kulübünden yapılan açıklamada, Kılınç'ın sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, ligin 32. haftasındaki maçında rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında aldığı darbeyle 7'nci kaburgasında çatlak ve kıkırdak hasarı oluştuğunun aktarıldığı açıklamada, "Oyuncumuz ayrıca daha önceki sporcu fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyata yönlendirildi. Emre, cuma günü sabah Fulya Acıbadem Hastanesinde ameliyat olacak. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 22.05.2019
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