Sivasspor Galatasaray maçına hazır
23 Mayıs 2019, Perşembe
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maçına hazır

Sivasspor Galatasaray maçına hazır

Demir Grup , 'de yarın sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde top kapma, pas ve pres organizasyonları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla idmanı sonlandırdı.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle Emre Kılınç katılmadı.

, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin Brezilyalı savunma oyuncusu Douglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın 'a karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Tabii ki zor bir maç olacak, şampiyona karşı oynayacağız. Ligin son maçı ve herkes bunun farkında. Taraftarlarımızı stada davet ediyoruz. Bizim ve onlar açısından da eğlenceli bir maç olacak. Umarım her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.

  1. 23.05.2019
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