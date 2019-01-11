Diabate Sivasspor'da!
Yiğido, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester’ın Malili sol açığını kiraladı.
Robinho'yu Başakşehir'e satan Sivasspor, Brezilyalı yıldızının yerini doldurmak için somut adımlar atmaya başladı. Yiğido, Premier Lig'de Leicester'da oynayan 23 yaşındaki Malili sol açık Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Genç futbolcu bugün Sivas'ın Antalya kampına katılarak saat 15.00'te imzayı atacak. Geçen sezon devre arası Fransa'da Ajaccio'dan 2 milyon Euro'ya gelen Diabate, yarım sezonda oynadığı 16 maçta 2 gol, 1 asist yaptı. Ancak bu sezon başında fazla şans bulamadı ve 9 maçta, 1 gol atabildi. Leicester'ın jokeri olan Diabate, sağ açık ve forvette de görev alabiliyor. Öte yandan Yiğido'nun, M.City'nin 22 yaşındaki Kolombiyalı forveti Marlos Moreno'nun transferi için de önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
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Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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