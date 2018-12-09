Sivasspor tutulmuyor!
60’ta Emre düştü, hakem VAR’a bakıp penaltıyı çaldı. Kadu çift sarı karttan atıldı. Rybalka 1-0 yaptı. 80’de Douglas kafayı çaktı.
Süper Lig'de çıkışta olan Sivasspor, son haftalarda yokuş aşağı giden Göztepe'yi ağırladı. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısı heyecanlıydı. 60'ta Sivas'ta Emre Kılınç, Kadu tarafından düşürüldü. Hakem Arda Kardeşler, VAR'a gidip penaltıyı verdi. Kadu da ikinci sarıyla atıldı. Rybalka 1-0 yaptı.
GÖZTEPE KAOSTA
Golün ardından ev sahibi Sivas oyunun kontrolünü eline aldı. 80. dakikada Sivas sol beki Uğur Çiftçi'nin harika ortasında Douglas müthiş bir kafa vuruşu yaparak kaleci Beto'yu avladı ve Sivasspor 2-0 öne geçti. Bu sonuçla Göztepe son 4 maçta 4 yenilgi alırken, Sivas son 4 karşılaşmada 10 puan toplamayı bildi.
MAÇ SONU KALP KRİZİ
Sivasspor-Göztepe maçında vahim bir olay yaşandı. Ev sahibi ekip, Eren Dolak isimli bir taraftarın maçın sonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı.
BEKTAŞ'TAN YANIT YOK
Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Sivasspor maçı sonrası, "Maçın hakkının bu olmadığını düşünüyorum. Kırmızı kart oyun sistemimizi bozdu" dedi. Bektaş, taraftarların istifa çağrısıyla ilgili soruya, "Uçağa gidiyorum" diyerek yanıtlamadı.
- 9.12.2018
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