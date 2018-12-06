Robinho'dan 14 maç sonra "zorunlu mola"
06 Aralık 2018, Perşembe
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'dan 14 maç sonra "zorunlu mola"

Robinho'dan 14 maç sonra "zorunlu mola"

'de bu sezon geride kalan 14 maçın tamamında 90 dakika forma şansı bulan un Brezilyalı yıldızı , cezası nedeniyle cumartesi günü oynanacak maçında yer alamayacak.

'de bu sezon üst üste 14 maçta forma giyen un Brezilyalı yıldızı , kart cezası nedeniyle maçında oynayamayacak.

Ligde geçen hafta kırmızı-beyazlı ekibin 1-0 kazandığı maçının 43. dakikasında gördüğü nedeniyle cezalı duruma düşen Robinho, Sivasspor'un 8 Aralık Cumartesi günü evinde Göztepe ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Demir Grup Sivasspor'a geçen sezonun ara transfer döneminde dahil olan Robinho, bu sezon teknik direktör 'dan sonra teknik adam Hakan Keleş'in de vazgeçilmezi olmayı başardı.

Geçen sezonun devre arasında geldiği kırmızı-beyazlı ekipte 14 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı futbolcu, bu sezon ise geride kalan 14 maçın tamamında 90 dakika oyunda kalmayı başardı. Robinho, Sivasspor forması altında 4'ü geçen sezon olmak üzere 8 gole imza attı.

Aytemiz , Evkur , ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sarı kart gören Robinho, Göztepe maçında sahada yer alamayacak.

  1. 6.12.2018 14:03
  2. Güncelleme: 6.12.2018 16:13
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