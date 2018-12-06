Spor Toto Süper Lig'de bu sezon üst üste 14 maçta forma giyen Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, kart cezası nedeniyle Göztepe maçında oynayamayacak.

Ligde geçen hafta kırmızı-beyazlı ekibin 1-0 kazandığı Medipol Başakşehir maçının 43. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Robinho, Sivasspor'un 8 Aralık Cumartesi günü evinde Göztepe ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Demir Grup Sivasspor'a geçen sezonun ara transfer döneminde dahil olan Robinho, bu sezon teknik direktör Tamer Tuna'dan sonra teknik adam Hakan Keleş'in de vazgeçilmezi olmayı başardı.

Geçen sezonun devre arasında geldiği kırmızı-beyazlı ekipte 14 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı futbolcu, bu sezon ise geride kalan 14 maçın tamamında 90 dakika oyunda kalmayı başardı. Robinho, Sivasspor forması altında 4'ü geçen sezon olmak üzere 8 gole imza attı.

Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sarı kart gören Robinho, Göztepe maçında sahada yer alamayacak.