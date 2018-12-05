DG Sivasspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
05 Aralık 2018, Çarşamba
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DG maçı hazırlıklarını sürdürdü

DG Sivasspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup hafta sonu oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

'in 15. haftasında kendi sahasında ile karşılaşacak olan Demir Grup hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. maçında sakatlanan idmanda yer alırken, ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

  1. 5.12.2018 17:14
  2. Güncelleme: 5.12.2018 17:35
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