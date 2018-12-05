Demir Grup Sivasspor hafta sonu oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Muhammet Demir idmanda yer alırken, Ziya Erdal ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
- 5.12.2018 17:14
- Güncelleme: 5.12.2018 17:35
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
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Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
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Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
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savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
DG Sivasspor Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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