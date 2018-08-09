Sivasspor İlker Sayan ile sözleşme imzaladı
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    ile sözleşme imzaladı

    Sivasspor İlker Sayan ile sözleşme imzaladı

    ekiplerinden Demir Grup , 2.Lig takımlarından 'dan orta saha oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon forması giyen sağ kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. kampından itibaren ile antrenmanlara çıkan İlker yeni sezonda 14 numaralı formayı giyecek.


    'de başlayan İlker Sayan daha sonra Dardanelspor, , Kırıkhanspor, ve Sivas Belediyespor formalarını giydi. Genç orta saha oyuncusu geçen sezon 25 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

    1. 9.8.2018 14:21
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