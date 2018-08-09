Sivasspor İlker Sayan ile sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, TFF 2.Lig takımlarından Sivas Belediyespor'dan orta saha oyuncusu İlker Sayan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Sivas Belediyespor forması giyen sağ kanat oyuncusu İlker Sayan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bolu kampından itibaren Sivasspor ile antrenmanlara çıkan İlker yeni sezonda 14 numaralı formayı giyecek.
Futbola Göztepe'de başlayan İlker Sayan daha sonra Çanakkale Dardanelspor, Kayseri Erciyesspor, Kırıkhanspor, Nazilli Belediyespor ve Sivas Belediyespor formalarını giydi. Genç orta saha oyuncusu geçen sezon 25 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
- 9.8.2018 14:21
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Jordan Ayew Galatasaray yolunda
Toplam 3
Yorum
sam 3 milyon verip iki aydan beri emreyi bile alamayan gs nasil ayew i alacak biri bana anlatsin.para nerde oyuncu satamiyorsun
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Fenerbahçe'den Slimani ve Kamil Glik operasyonu
Toplam 16
Yorum
Harbi Fenerli Fernandao yerine satilacak o kadar kisi vardiki,gidip ilk önce elimde en saglam forveti satmakta sacmalik.Kafayla gol atacak kimse yok
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 2
Yorum
kanarya ttf birinci lig takımına verilse daha iyiydi tabi ikinci ligde daha iyi forma şansı bulur
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