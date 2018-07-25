Sivasspor, Douglas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , Douglas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

    Sivasspor, Douglas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

    Demir Grup , 'dan kiraladığı dos Santos ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

    'un 1 yıllık kiralanması konusunda ile anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu dos Santos 'a geldi. Ardından Kulüp Başkanı 'ın ofisine geçen Brezilyalı yıldız futbolcu kendisini 1 yıllığına kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Başkan Otyakmaz ve Douglas imzanın ardından giyeceği 20 numaralı forma ile poz verdi.
    1. 25.7.2018 15:07
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