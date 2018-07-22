İyi ki buradayım – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    İyi ki buradayım

    İyi ki buradayım

    ’un 3 yıllık sözleşme imzaladığı Rybalka, “Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. burada olmaktan gururluyum” dedi

    GEÇTİĞİMİZ sezon kiralık oynadığı Demir Grup Sivasspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Serhiy Rybalka'dan mutlusu yok... Kırmızı-beyazlı taraftarlarla gurur duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Ukraynalı orta saha, "'ta olmaktan, arkadaşlarımı görmekten çok memnunum. Sivasspor'un başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Camiayı mutlu etmek için tüm takım olarak sahada mücadele edeceğiz. Geçtiğimiz yıl tamamladığımız noktadan daha iyi yerlere gelmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 22.7.2018
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