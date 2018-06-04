Sivas’a Kosovalı ön libero önerildi – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Sivas’a Kosovalı ön libero önerildi

    Sivas’a Kosovalı ön libero önerildi
    Teknik direktörlüğe Tamer Tuna'yı getirdikten sonra transfer çalışmalarına başlayan Sivasspor'a Makedonya'dan sürpriz bir isim önerildi. Shkupi takımında oynayan 22 yaşındaki Rron Broja, Yiğido'ya teklif edildi. Kosovalı genç ön libero, geçen sezon oynadığı 18 maçta 2 kez de fileleri havalandırdı.
    1. 4.6.2018
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