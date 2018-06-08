Çoklu kültür: 2024
Sivasspor’un yıldızları Robinho, Kone ve Bifouma, Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek verdiler.
BÜYÜLEYİCİ STATLAR
Kone, Türk mutfağının zenginliğini vurgulayarak, "Türk mutfağı hakkında söylenecek söz yok. Başta kebap olmak üzere çok lezzetli yemekleri var" derken, Bifouma ise Türkiye'de yeni yapılan statlara değinerek, "EURO 2024 için Türkiye'nin adaylığını destekliyorum. Saygılı insanlara sahip, harika bir ülke. Büyüleyici statlar var ve futbolla iç içeler. Her kültüre saygılılar" diye konuştu.
SİVASSPOR'DA 2 TRANSFER BİRDEN
Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, birçok kulübün talip olduğu Gençlerbirliği'nden Uğur Çifçi ve Altınordu'dan Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştıklarına vurgu yapan Otyakmaz, "Bayramdan sonra transferi hızlandıracağız" bilgisini verdi. Otyakmaz, Tamer Tuna için de "en iyi tercih" dedi.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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