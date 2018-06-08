Çoklu kültür: 2024 – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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HEPSİ
    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Çoklu kültür: 2024

    Çoklu kültür: 2024

    ’un yıldızları Robinho, Kone ve Bifouma, ’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek verdiler.

    'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili açıklamaları bulunan futbolcular, EURO 2024'ün Türkiye'de düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.'un büyük bir şehir olduğunu aktaran Robinho, "İstanbul dediğiniz zaman, bence çoklu kültür aklınıza gelmeli. İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Burada neye ihtiyacınız varsa elinizin altında bulabilirsiniz. İstanbul'u harika bir şehir olarak adlandırabilirim" dedi.

    BÜYÜLEYİCİ STATLAR
    Kone, Türk mutfağının zenginliğini vurgulayarak, "Türk mutfağı hakkında söylenecek söz yok. Başta kebap olmak üzere çok lezzetli yemekleri var" derken, Bifouma ise Türkiye'de yeni yapılan statlara değinerek, "EURO 2024 için Türkiye'nin adaylığını destekliyorum. Saygılı insanlara sahip, harika bir ülke. Büyüleyici statlar var ve futbolla iç içeler. Her kültüre saygılılar" diye konuştu.

    SİVASSPOR'DA 2 TRANSFER BİRDEN
    'da Başkan , birçok kulübün talip olduğu 'nden Uğur Çifçi ve Altınordu'dan Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştıklarına vurgu yapan Otyakmaz, "Bayramdan sonra transferi hızlandıracağız" bilgisini verdi. Otyakmaz, için de "en iyi tercih" dedi.
    1. 8.6.2018
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