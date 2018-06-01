Sivas’ta ayrılık rüzgarları – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    ’ta ayrılık rüzgarları

    Sivas’ta ayrılık rüzgarları
    'yla anlaşan Sivasspor'da Genel Menajer Oray Otyakmaz, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Otyakmaz, "Bifouma'yla yollarımız ayrıldı. Aramızdan ayrılacak futbolcularımız var. Onların yerlerine oyuncular almak gerekiyor. 4-5 tane gidecek isim olacaktır. Takviye niteliğinde bir şeyler olacaktır. Önümüzdeki hafta bu konuya hızlı bir şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.
    1. 1.6.2018
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