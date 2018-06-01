Sivas’ta ayrılık rüzgarları
- 1.6.2018
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Fenerbahçe'de seçim öncesi 'Acıbadem' şoku! Sponsorluktan çekildi
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Bu sponsorluktaki amaç zaten eksik kalan UEFA kriterlerini tamamlamaktı. Aksi takdirde FB Avrupa'dan men edilecekti. UEFA'yı kandırdılar.
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Fenerbahçe'de tarihi kongre
Toplam 1
Yorum
sdf sdf yeter aziz yeter deyin taraftara ses verin kongreciler sayılamayacak kadar çok sorunlu bir adam bu aziz
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Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Ozan takımda kalmalı.Aykut değirmeni onu öğüttü.Halbuki teknik ekibin görevi oyuncuyu hazırlamaktı,ilgilenmediler, dışladılar.Gençleri de .
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