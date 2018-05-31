Tamer Tuna Sivasspor'da – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'da

    Tamer Tuna Sivasspor'da

    Teknik Direktör 'yla yolları ayıran , 'yle başarılı bir sezon geçiren ancak ekibiyle anlaşamayıp veda eden ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    'in sona ermesiyle Samet Aybaba'nın takımdan ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük pozisyonu için arayışlarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, son olarak ekibi 'yi çalıştıran 41 yaşındaki Tamer Tuna ile anlaştı. Başarılı çalıştırıcı, Kulüp Başkanı 'ın 'daki ofisinde 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Tuna, 2014-2015 sezonunda 'un teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.
    1. 31.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tamer Tuna Sivasspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN