Sivasspor, Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 41 yaşındaki Tamer Tuna, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Teknik direktörümüz Tamer Tuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktörlük görevinde bulunan Tamer Tuna, daha önce 2014-2015 sezonunda Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
- 30.5.2018 16:29
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Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
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karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Toplam 3
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TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
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