Sivasspor, Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    , ile sözleşme imzaladı

    Sivasspor, Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı

    Spor Toto ekiplerinden Demir Grup , teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 41 yaşındaki , Kulübü Başkanı 'ın İstanbul'daki ofisinde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

    Açıklamada, "Teknik direktörümüz Tamer Tuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Geçen sezon ekiplerinden Göztepe'de teknik direktörlük görevinde bulunan Tamer Tuna, daha önce 2014-2015 sezonunda Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

    1. 30.5.2018 16:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor, Tamer Tuna ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN