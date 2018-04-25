Sivasspor'da Gençlerbirliği mesaisi
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.
Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, taktik oyunla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 25.4.2018 16:54
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili merakla beklenen karar için gözler TFF'de
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teo en doğru karar
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