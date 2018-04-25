Sivasspor'da Gençlerbirliği mesaisi – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Sivasspor'da Gençlerbirliği mesaisi

    Sivasspor'da Gençlerbirliği mesaisi

    Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

    Top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, taktik oyunla sona erdi.

    Kırmızı-beyazlı ekip, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 25.4.2018 16:54
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