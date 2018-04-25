Sivasspor'a Robinho müjdesi – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'a müjdesi

    Sivasspor'a Robinho müjdesi
    deplasmanından galibiyetle dönen 'ta Robinho sevinci de yaşanıyor. F.Bahçe maçında takımın golünü atan ancak cezalı duruma düşen Brezilyalı yıldız, Trabzon'da forma giymemişti. Cezası sona eren sambacı, Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuşacak.
    1. 25.4.2018
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