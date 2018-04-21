Aybaba: “Trabzonspor’un başını hiçbir zaman öne eğdirmedik”
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, sezon sonu sona erecek sözleşmesiyle ilgili olarak yönetim kurulu ile değerlendirip bir karar vereceklerini söyledi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, deplasmanda 2-0 yendikleri Trabzonspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Bireysel yetenekleri olan üst düzey takımlara karşı, disiplinli savunma yapacaksınız. Takım savunmasını ve alan savunması üzerine çalıştık. Duran toplarla etkili olan bir Trabzonspor vardı. Ona önlem almaya çalıştık. Futbolun içindeki her şeyi doğru yaptık. Arkadaşlarımız çok mücadele ettiler. Çok akıllı hücumlar yaptılar. Futbol bu tabii ki, rakip pozisyona girecek. Onlar da pozisyona girdiler. Biz daha az pozisyona girdik ama değerlendirmesini bildik. Önümüzde 4 tane maç var. Ayrım yapmadan aynı ciddiyetle ve disiplinle o maçlara da hazırlanıp sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. İnsanlara verdiğimiz futbol zevkini içimizde yaşayarak bitirmek istiyoruz" dedi.
"TRABZONSPOR'DA GÜZEL GÜNLERİMİZ OLDU"
Demir Grup Sivasspor ile sezon sonu sözleşmesinin sona erecek olmasının sorulması üzerine Aybaba, "Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Yönetimle oturup konuşacağız ve çıkacak olan karara göre hareket edeceğiz. Benim şu ana kadar hiçbir kulüple bir teması olmadı. Kendi kulübümle sözleşmem bitiyor. Tabii ki bakacağım neyi daha iyi yapabiliriz, neyi yapamayız değerlendireceğim. Bunun doğrultusunda bir karar vereceğim. İnsanların beni istemesi inanılmaz mutlu ediyor. Burada çok keyifli günler geçirdik. Biraz geç kaldık aslında, çünkü çok olumsuz günlerde çok doğru şeyler yaptık. Trabzonspor'un hiçbir zaman başını öne eğdirmedik. Hatta başarılar elde ettik, futbol ama gittikten sonra bazı şeyler değişiyor. Herkese saygımız var ama böyle anılmakta beni inanılmaz mutlu ediyor "ifadelerini kullandı.
- 21.4.2018 19:18
-
Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
-
Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
-
Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Aybaba: “Trabzonspor’un başını hiçbir zaman öne eğdirmedik” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.