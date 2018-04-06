"Portakallarla top oynardık" – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    "Portakallarla top oynardık"

    "Portakallarla top oynardık"

    öğrencileriyle bir araya gelen Teknik Direktörü Samet Aybaba, imkansızlıklar yüzünden çocukluğunda portakalla oynadığını söyledi.

    öğrencileriyle bir araya gelen Teknik Direktörü Samet Aybaba, imkansızlıklar yüzünden çocukluğunda portakalla oynadığını söyledi. İmkansızlıkların başarısızlık için bahane edilmemesi gerektiğini vurgulayan Aybaba, "Her işimizi yaparken vatanımızı, milletimizi, dinimizi, ülkemizin insanlarını severek yaparsak başarımız da kendiliğinden gelecektir" dedi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:09
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