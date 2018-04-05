Sivasspor'dan başsağlığı mesajı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in vefat eden eşi Benta Şen için başsağlığı mesajı yayımladı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:05
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Toplam 8
Yorum
serkan beşiktaşa göre etik değil
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Ağaoğlu'nun listesindeki 6 isim belli oldu
Toplam 1
Yorum
OFLİİİ OLAAA AĞAOĞLU BUNLARMİYDİ O ÇOK İŞ BİLEN YÖNETİCİ KADRON.ULA BUNLARIN DENENMİŞLİĞİ VAARRR.EVVELİYATLARI BELLİ.ÇÖKÜŞÜN BAŞ MİMARLARI.YAZIIIIK
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Beşiktaşlı yıldız F.Bahçe'ye imza atıyor!
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞ DOĞRU DİYORSUN AHMET EFENDİ DÜNYALARI ALACAK KADAR PARANIZ VAR SEN KALK İSMAİL KÖYBAŞINI AL ATIFI AL GÜLDÜRME ADAMI GELECEK OLSA ROBEN GELİR
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