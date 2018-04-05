Sivasspor'dan başsağlığı mesajı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Sivasspor'dan başsağlığı mesajı

    Sivasspor'dan başsağlığı mesajı

    ekiplerinden 'nin eski başkanlarından 'in vefat eden eşi için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada," Kulübü eski başkanlarından ´in eşi 'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kulübü olarak merhume Benta Şen'e yüce Allah'tan rahmet; Ali Şen ve ailesine başsağlığı dileriz." denildi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:05
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