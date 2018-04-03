"Zor bir atmosfer bizi bekliyor"
Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacakları maçta zor bir atmosferin kendilerini beklediğini ancak 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.
Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısıyla kulüplerin hedeflerinin belirginleştiğini, karşılaşmaların daha zor geçtiğini belirtti.
Önlerinde zorlu maçların olduğunu aktaran Aybaba, "Bizim biraz daha direnç kazanmamız lazım. İyi hazırlanacağız, çalışacağız. Zor bir atmosfer bizi bekliyor. Konya deplasmanından 3 puanla dönmeyi düşünüyoruz." dedi.
Ligde geçen hafta rakiplerinin puan kaybettiğinin hatırlatılması üzerine Aybaba, "Her takımın farklı düşünceleri ve hedefleri var. O doğrultuda herkes çalışmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.
ANTRENMAN
Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, çift kale maçla devam etti.
Sakatlıkları bulunan Ziya Erdal ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı çalıştı.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 15:56
-
Eljif Elmas'a dev talip!
Toplam 7
Yorum
kempes eljifin ufak ufak oynatlması lazım ki soğumasın,gevşemesin,kendine güveni azalmasın..sonuçta makedon milli bir futbolcu..
-
5 gollü mesaj: Ben de varım
Toplam 13
Yorum
KADIKÖY BOGASI ADVOCAT BİLE 2 TANE ŞAMPİYONLUK YAŞATTI. SEZON SONU ŞAMPİYON OLSAK BİLE GS İLE 2 KEZ BERABERE KALMIŞSIN HANGİ YÜZLE ŞAMPİYONLUK KUTLAYACAZ
-
5 gollü mesaj: Ben de varım
Toplam 13
Yorum
UZMAN ANALİST ŞAMPİYONLUK AVERAJADA KALABİLİR BUNDAN SONRA SALDIRACAKSIN ATABİLDİĞİN KADAR ATACAKSIN
"Zor bir atmosfer bizi bekliyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.