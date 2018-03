"Daha Robinho’yu görmediniz"

Sivasspor'un dünyada ses getiren transfer bombası Robinho, ailesiyle birlikte Yiğido'da çok mutlu olduğunu söyledi ve büyük başarılara imza atacaklarını vurguladı. F.Bahçe'nin efsane kaptanı Alex ve Sivasspor'da bir dönem teknik direktörlük yapan Roberto Carlos'un referansıyla Türkiye'yi tercih ettiğini belirten süper sambacı, "Süper Lig, zor ve mücadeleci bir lig. Golleri çok olan bir lig. O yüzden Türkiye Ligi'ni gerçekten çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

7 MAÇTA 3 GOL, 2 ASİST

Ligde oynadığı 7 maçta 3 gol, 2 asist yaparak kalitesini gösteren ve futbol resitali sunan Robinho, şu an performansının henüz yüzde 100 seviyelerinde olmadığını da belirterek, "Çünkü ben sezonun ortasında geldim. Sezon başında takımla bir kamp dönemi yaşamadım. Özellikle üstüne daha katarak gideceğim ama şu an yüzde 100 değilim" diye konuştu.



'FENER'DEN TEKLİF VAR'

Robinho geçmişte F.Bahçe ve Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını da itiraf etti. Brezilyalı yıldız özellikle F.Bahçe'nin yaptığı teklif sonrasında en yakın arkadaşı Alex'le iletişimde olduğunu söyleyip, "O zamanlarda İspanya ve İtalya arasındaydım. Alex benim can kardeşim, dostum o yüzden onunla sürekli iletişimdeydim. Böyle bir şeyler oldu, konuşuluyordu, bana birkaç soru sordular. Benim için Türkiye'ye gelmek çok zor bir durumdu. Özellikle ailem açısından zordu" ifadelerini kullandı.