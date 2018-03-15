Hayalimiz var
Bursa’dan zaferle dönmek istediklerini söyleyen Aybaba, “Yukarılarda kalmak istiyoruz. Oralarda bir yer edinip belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz” dedi
YİĞİDO HAZIR KITA
Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanmak istiyoruz. Yukarılarda kalmak istiyoruz. Oralarda bir yer edinip belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncularımızın performansı iyi. Birkaç yerde eksiklerimiz var. Çalışmalarımızı oralara doğru yönlendirdik. İnşallah bizim için iyi bir oyun ve sonuç olur" diye konuştu.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:35
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
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