Hayalimiz var – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Hayalimiz var

    Hayalimiz var

    ’dan zaferle dönmek istediklerini söyleyen Aybaba, “Yukarılarda kalmak istiyoruz. Oralarda bir yer edinip belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz” dedi

    Avrupa yarışı içindeki , deplasmandaki Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde koordinasyon ve pas çalışması yapıldı. İdman çift kale maç ile sona erdi. Sakatlığı bulunan orta saha Mert Hakan Yandaş idmana katılmadı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Aybaba, 'da zor bir maçın kendilerini beklediğini vurguladı.

    YİĞİDO HAZIR KITA
    Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazanmak istiyoruz. Yukarılarda kalmak istiyoruz. Oralarda bir yer edinip belki içimizde yaşadığımız hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncularımızın performansı iyi. Birkaç yerde eksiklerimiz var. Çalışmalarımızı oralara doğru yönlendirdik. İnşallah bizim için iyi bir oyun ve sonuç olur" diye konuştu.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
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