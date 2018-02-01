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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    'dan 'a tebrik

    Sivasspor'dan Fikret Orman'a tebrik

    Grup , Kulüpler Birliği Başkanlığı seçilen Beşiktaş Kulüp Başkanı 'ı tebrik etti.

    Kulüpler Birliği Vakfı'nın 2018 yılı olağanüstü genel kurul toplantı vakıf üyesi Süper Lig kulüplerinin temsilcilerinin katılımıyla vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirildi. Olağanüstü genel kurul toplantısında Beşiktaş Başkanı , Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi.

    'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada," Fikret Orman'ı tebrik ediyor, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:32
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