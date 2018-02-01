Sivasspor'dan Fikret Orman'a tebrik
Grup Sivasspor, Kulüpler Birliği Başkanlığı seçilen Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ı tebrik etti.
Sivasspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada," Fikret Orman'ı tebrik ediyor, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:32
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 29
Yorum
saldiri Dostum, saldiri dedigi Ahmet Cakar gibilerin söyledigi seylerdir. Ve Ahmet Cakarin dediklerine ne kadar güldüysemde, Aykuta ayip etti!
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F.Bahçe transfer dönemini sessiz geçirdi
Toplam 12
Yorum
mehmet bir tek elif elmas vardı. takımda şut çeken yeteneği olan. samet ve oğuz kaan da abilerinden geri pas yapmasını öğrenmiş sadece .
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F.Bahçe transfer dönemini sessiz geçirdi
Toplam 12
Yorum
mehmet bu takımınoynadığı futbol adamı fıtık ediyor.yetenek yok beceri yok. hız yok.sürat yok. heyecan yok. duran topolmasa gol atamayacaklar.
Sivasspor'dan Fikret Orman'a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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