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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    çelme yedi

    Sivasspor çelme yedi
    SEZONUN ilk yarısında evinde oynadığı son 2 maçta şampiyonluk adayları Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı deviren dün Akhisar'a puan kaybetti. Yiğidolar ilk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede dakikalar 52'yi gösterirken Ziya Erdal'ın ortasında Hakan Arslan kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 67. dakikada Akhisar'ın yeni transferi Dany kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 72'de Akhisar, Olcan ile eşitliği yakaladı. Başka gol olmadı, takımlar puanları paylaştı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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