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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Sivas’ta Lato sesleri

    Sivas’ta Lato sesleri
    Yapılacak sol bek transferi için kadroda yer açmak isteyen G.Saray'da, Rumen futbolcu Latovlevici, Sivas yolunda. Sarı-kırmızılılar Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda tecrübeli sol beki göndermeyi kabul ederken, Latovlevici'nin teklife sıcak baktığı belirtildi
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:12
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