 Beyaz Atiba Yiğido’ya – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Beyaz Atiba Yiğido’ya

    Beyaz Atiba Yiğido’ya

    Oyun stiliyle Beşiktaş’ın dinamosu Atiba’ya benzetilen Altay’ın 19 yaşındaki ön liberosu , ’la el sıkıştı

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı yapan Altay'da oynayan genç ön libero Atakan Çankaya'ya, Süper Lig'in flaş ekibi Sivasspor talip oldu. Siyah-beyazlılara Atakan için 1 milyon TL teklif edilirken, Altay yönetimi oyuncunun üçüncü bir kulübe satışından yüzde 30 pay istedi.

    Oyun stiliyle Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba'ya benzetilen yetenekli futbolcuyla anlaşma sağlanması durumunda sezon sonuna kadar İzmir ekibinde forma giyeceği, gelecek sezon ise kırmızı- beyazlılarda oynayacağı belirtildi. Atakan, bu sezonun ilk yarısında 14 karşılaşmada görev alıp, rakip fileleri 1 kez sarsmayı başardı.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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