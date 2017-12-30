Beyaz Atiba Yiğido’ya
Oyun stiliyle Beşiktaş’ın dinamosu Atiba’ya benzetilen Altay’ın 19 yaşındaki ön liberosu Atakan Çankaya, Sivasspor’la el sıkıştı
Oyun stiliyle Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba'ya benzetilen yetenekli futbolcuyla anlaşma sağlanması durumunda sezon sonuna kadar İzmir ekibinde forma giyeceği, gelecek sezon ise kırmızı- beyazlılarda oynayacağı belirtildi. Atakan, bu sezonun ilk yarısında 14 karşılaşmada görev alıp, rakip fileleri 1 kez sarsmayı başardı.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:41
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Hep orada otursun
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Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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