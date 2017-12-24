Taraftara hediye

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, sahalarında Beşiktaş'ı mağlup etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, galibiyeti taraftarlara hediye etti. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Mecnun Otyakmaz, "Bundan dolayı çok mutluyuz. İlk yarı itibariyle sıralamada ilk 10 içinde yer almayı arzu ediyorduk, bunu da gerçekleştirdik. Bakalım kader bize neyi gösterecek. Avrupa'yı da zorlayabiliriz ama ilk hedefimiz ilk 10 içinde yer almak" dedi.