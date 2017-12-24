 Sivas şov yapıyor – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Sivas şov yapıyor

    Sivas şov yapıyor

    İki hafta önce Başakşehir’i yenen, Alanya ile deplasmanda berabere kalan Sivasspor dün de şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş’ı devirerek yükselişini sürdürdü

    Samet Aybaba yönetimindeki Sivasspor, son haftalardaki çıkışıyla göz kamaştırıyor. 14. haftada 10'uncu sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, üst üste aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikte puan cetvelinde 8'inci sıraya kadar yükseldi. Evinde Başakşehir'i mağlup eden Sivasspor, ardından zorlu Alanya deplasmanından da 1 puan çıkarmayı başardı. İki haftada 4 puan alan kırmızı-beyazlılar, dün de Beşiktaş'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar ile başa baş bir mücadele sergileyen Sivasspor, maçın çoğunluğunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmış olsa da karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Kırmızı-beyazlılar son 3 maçta 7 puan alarak yükselişini sürdürdü ve ilk yarıyı 8'inci sırada tamamlamayı garantiledi.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:37
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