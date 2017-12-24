Sivas'ın hocası Samet Aybaba, "Gerçekten dersimize iyi çalıştık. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler" dedi. "Kenarda Quresma'nın kestiği topların ne kadar tehlikeli olduğunu çalıştık hafta boyunca önce ona gelen topları engellemeye çalıştık. Eşleşmeleri doğru yaptık" ifadelerini kullanan tecrübeli çalıştırıcı, "Bunlar galip gelince kolay laflar. Eğer bunları yapmamıza rağmen yenilseydik eleştirilecektik. Özellikle ikinci yarı final paslarını doğru kullanabilseydik bir kaç tane daha net pozisyonlarımız olabilirdi" diye konuştu.