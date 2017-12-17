Sivas şoke oldu
Başakşehir’i yenerek zirveden indiren Sivasspor, Alanya deplasmanında Bifouma ile öne geçti. Önemli fırsatları harcadı. 90+4’te stoper Welinton’a engel olamadı
BİFOUMA ZORU BAŞARDI
Dakikalar 71'i gösterirken Sivas öne geçti. Kone'nin müthiş pasında Bifouma kaleci Haydar'ın altından topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 79'da Kone'nin kaleciden dönen topunu Bifouma aldı, bomboş durumda inanılmaz bir gol kaçırdı. 90+4'te Fernandes topu önüne müthiş aldı, çizgiye inip golü Welinton'a attırdı: 1-1. Takımlar puanları paylaşırken Sivaslılar üzüldü.
KONE BU SEFER YETMEDİ
Sivasspor'un süper yıldızı Arouna Kone takımına hücumda büyük katkı sağlıyor. Kone, dünkü Alanyaspor maçında da Bifouma'nın attığı golün asistini yaptı. Son 6 deplasmanda 3 gol, 3 asistle oynuyor.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:04
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
Sivas şoke oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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