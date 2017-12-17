Sivas şoke oldu

Başakşehir galibiyetinden sonradeplasmanına da 3 puanla gitmişti. 11'de Mert Hakan'ın şutu auta gitti. 21'de Emre Kılınç'ın füzesini Haydar kurtardı. 40. dakikada Vagner Love şutunu çekti kalecikurtardı, ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.71'i gösterirken Sivas öne geçti. Kone'nin müthiş pasındakaleci Haydar'ın altından topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 79'da Kone'nin kaleciden dönen topunu Bifouma aldı, bomboş durumda inanılmaz bir gol kaçırdı. 90+4'tetopu önüne müthiş aldı, çizgiye inip golü Welinton'a attırdı: 1-1. Takımlar puanları paylaşırken Sivaslılar üzüldü.Sivasspor'un süper yıldızı Arouna Kone takımına hücumda büyük katkı sağlıyor. Kone, dünkü Alanyaspor maçında da Bifouma'nın attığı golün asistini yaptı. Son 6 deplasmanda 3 gol, 3 asistle oynuyor.