 Sivas şoke oldu – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Sivas şoke oldu

    Sivas şoke oldu

    Başakşehir’i yenerek zirveden indiren Sivasspor, Alanya deplasmanında Bifouma ile öne geçti. Önemli fırsatları harcadı. 90+4’te stoper Welinton’a engel olamadı

    Yiğidolar, Başakşehir galibiyetinden sonra Alanya deplasmanına da 3 puanla gitmişti. 11'de Mert Hakan'ın şutu auta gitti. 21'de Emre Kılınç'ın füzesini Haydar kurtardı. 40. dakikada Vagner Love şutunu çekti kaleci Tolgahan kurtardı, ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

    BİFOUMA ZORU BAŞARDI
    Dakikalar 71'i gösterirken Sivas öne geçti. Kone'nin müthiş pasında Bifouma kaleci Haydar'ın altından topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 79'da Kone'nin kaleciden dönen topunu Bifouma aldı, bomboş durumda inanılmaz bir gol kaçırdı. 90+4'te Fernandes topu önüne müthiş aldı, çizgiye inip golü Welinton'a attırdı: 1-1. Takımlar puanları paylaşırken Sivaslılar üzüldü.

    KONE BU SEFER YETMEDİ
    Sivasspor'un süper yıldızı Arouna Kone takımına hücumda büyük katkı sağlıyor. Kone, dünkü Alanyaspor maçında da Bifouma'nın attığı golün asistini yaptı. Son 6 deplasmanda 3 gol, 3 asistle oynuyor.

    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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