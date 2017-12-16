Aybaba: Maalesef berabere bitirdik

Süper Lig’in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a konuk olarak 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, ”Farklı kazanabileceğimiz, belki de golden sonra çok farklı öne geçebileceğimiz bir maçı maalesef berabere bitirdik” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktörü Samet Aybaba, her iki takımın da oyun yapısının hemen hemen aynı olduğunu söyledi. Aybaba, "İkinci bölgede karşılayalım, erken çıkalım. Böyle oyuncuları var, bizim de var. Öyle başladı oyun. İkinci yarı biz golü bulduktan sonra farklı bir yöne gitti. İyi kullanabilseydik, belki oyunu farklı kazanabilirdik. Futbolda biliyorsunuz maçın 50. dakikası, 90. dakikası diye bir şey yoktur. Son saniyesine, hakemin düdüğüne kadar çok ciddi, çok konsantre olmak lazım. Farklı kazanabileceğimiz, belki de golden sonra çok farklı öne geçebileceğimiz bir maçı maalesef berabere bitirdik. O yüzden iyi mücadele ediyoruz. Belli bölgelerde kısıtlı bir kadromuz var. Oyuna müdahalede, özellikle bu günkü maçta 2 sakat olunca pek müdahalede bulunamadık. Söylediğim gibi oyuncularım çok istekli oynuyorlar. Kısıtlı kadroya rağmen bayağı başarılı işler yapıyorlar. Kendilerini kutluyorum. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum" dedi.