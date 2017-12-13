Yiğido’da moral tavan

Başakşehir zaferiyle moral bulan Sivas’ta yüzler gülüyor. Samet Aybaba, “İlk hedef kupada Buca’yı yenmek. Sonra da Alanya’yı geçeceğiz” diyor

HAFTAYI Başakşehir galibiyetiyle kapatan Sivasspor'da söz hocanın... Kırmızı- beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı Samet Aybaba, morallerin yüksek olduğunu belirtip, "İlk hedefimiz Buca ile oynayacağı kupa maçı. Bu karşılaşmada istediğimiz sonucu aldıktan sonra ligde de Alanya'yı geçeceğiz. Oyuncularımız söylediğimiz her şeyi mükemmel yaptılar. Aynı yansımayı bütün maçlarda onlardan tekrar bekliyoruz" diye konuştu.