Sivasspor taraftarından sürpriz

Sivasspor tribünlerinde ilk kez yer alacak olan koreografi için bazı taraftarlar cep telefonu satarak destek oldu.



Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor'un taraftar grubu arasında yer alan 'Helloboys1967' üyeleri ligin 11. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacakları karşılaşma için 3D koreografi hazırlamaya başladı. 20 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan koreografi Atiker Konyaspor maçında tribündeki yerini alacak.



Sivasspor tarihinde bir ilk

Kareografi için yaklaşık 950 metrekare bez alan grubun koreografiyi yapması için Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü 4 Eylül Stadyumu içerisindeki otoparkı tahsis etti. Yaklaşık 15 bin TL tutan koreografi için bazı taraftarlar, cep telefonunu satarken, bazı taraftarlar da ailelerinde aldıkları harçlıkla çalışmaya destek oldu. Sivasspor tarihinde ilk kez tribünde 3D koreografi ile taraftarlar, Atiker Konyaspor maçında görsel bir şölen sunacak.



"Cep telefonunu bile satan var"

Grup adına konuşan Murat Şimşek Sivasspor tribünlerinde uzun zamandır olduklarını söyleyerek, "Aktif veya pasif devam ediyoruz. Destek için ne yapabiliriz gibisinden arkadaşlarla beraber toplanıp çay içtik. Semih kardeşimizin fikri olan 3D koreografi hoşumuza gitti. Kafamızda biraz tasarladık. Sivas'ta da bir ilk olacağını düşündük. Hep beraber bu işe karar verdik. Koreografiyi 950 metrekare beze düşündük. Birisi 15'e 40 olacak diğeri ise 20'ye 40 olacak. Birinde bizim grubumuzla alakalı bir tasarım oldu. Diğer koreografi ise Sivasspormuzun üzerine olacak. Bu işe başladık. Bezi olsun, boyası olsun, fırçası olsun ve diğer malzemeleri olsun masrafları bir anda yükseldi. Beze yaklaşık olarak 5 bin 500 TL para verdik. Boyaya ise 6 bin TL gibi bir para gitti. Yaklaşık 3 bin TL'de diğer harcamalara gitti. Şu an bize yaklaşık olarak 15 bin TL masraf oldu diyebiliriz. Destek verenler oldu. Bir miktarını yardım edenlerden bir miktarını ise grup içerisindeki ağabeylerimizden, kardeşlerimizden ufak ufak bir araya getirerek masrafı çıkarmaya çalışıyoruz. Cep telefonunu bile satan var. Biz yok desek de sattı. Hafta başında ailelerinden harçlık alan çocuklarda oldu. 20 TL olsun 30 TL olsun. Bir banka hesabı belirledik bunun üzerinden yatırım yaptılar. Bu davaya gönül vermiş her insanın katkısı oldu" dedi.