Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçı kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde son 3 haftada Antalyaspor'u 3-1, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden ve geçen hafta sahasında Bursaspor ile golsüz berabere kalan Sivas temsilcisi, Kardemir Karabükspor karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte, bu maç öncesi sakatlığı bulunan Elderson Echiejile ve John Boye ile izinli Lenadrinho dışında eksik bulunmuyor.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Özgür Yankaya yönetecek.
DEMİR GRUP SİVASSPOR'UN DEPLASMAN KARNESİ
Demir Grup Sivasspor, dış saha maçlarında bu sezon 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 6 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekip deplasmanda ligin ilk haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0, üçüncü haftada Galatasaray'a 3-0 yenildi, beşinci haftada Osmanlıspor'u 4-2 ve sekizinci haftada Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Sivas temsilcisi dış saha maçlarında rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:10
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muhittin federasyon cezasını affetsin..ırkçılık yapana da 6 ay futboldan men versin...bu işler böyle biter ancak.
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durduramayacaksınız korkunun ecele faydası yok bu takım dünya kulübü olacak istediğiniz kadar ağlayın kıskanın çatlayın patlayın kudurun
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